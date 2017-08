Viola Prince, dedicato anche un colore al compianto artista

Era il 21 aprile del 2016 quando, improvvisamente e tragicamente, scomparve Prince, il folletto di Minneapolis, amatissimo in tutto il mondo.

In questi mesi senza di lui sono state migliaia le iniziative per ricordarlo, ma una delle più particolari è senza dubbio quella proposta dalla Pantone Color Institute, in collaborazione con la Fondazione Prince.

Il Pantone Color Institute in pratica ha creato una nuova tonalità in onore dell’artista americano scomparso l’anno scorso.

Il “nuovo” viola è chiamato Love Symbol #2.

Il purple del resto è da sempre associato a Prince: Purple Rain è il sesto album del cantante, Purple Rain è anche il film che ha interpretato e di cui ha curato la colonna sonora; purple, viola, è il colore dominante del guardaroba dell’artista di Minneapolis.

“Il colore viola è stato sinonimo di quello che Prince è stato e quello che sarà sempre. Questo è un modo incredibile per far sì che la sua eredita viva per sempre”, ha detto Troy Carter della fondazione nata dopo la morte del cantante del Minnesota.

La fondazione che cura l’eredità artistica e materiale di Prince, si legge nel comunicato che annuncia il lancio del nuovo colore, “è già in trattativa con diversi partner per il lancio di prodotti e oggetti di merchandising basati sul Love Symbol #2 creato da Pantone”.

L’azienda quindi vuole continuare a rendere omaggio a un cantante che è stato capace di influenzare non solo la musica, ma anche l’arte, la moda e la cultura, dopo che già a dicembre 2016 aveva eletto il Greenery come “Colore del 2017”.

Ricordiamo inoltre che per ottobre è atteso il nuovo libro Prince: A Private View, pieno di memorie su uno dei pilastri della musica rock, con le immagini del direttore fotografico Afshin Shahidi e la prefazione di Beyoncé Knowles.

I due personaggi uniscono i ricordi e l’amore per l’anima talentuosa di questo artista: Afshin contribuisce con una decade di fotografia ed un rapporto di amicizia almeno ventennale mentre Beyoncé, che ha pure cantato insieme a lui ai Grammy Awards del 2004, ci introduce alla vita ed alla mente di colui che tanto ha dato al funky e all’r&b.