Wanda Nara infiamma i social con le sue curve mozzafiato

Se non è certo una novità che i calciatori amino circondarsi di donne bellissime, con curve da far girare la testa, non ha fatto eccezioni Mauro Icardi, che ha sposato una “bomba” capace di raccogliere milioni di like sui social solo lasciando intravedere le sue curve.

Wanda Nara è una mamma dolcissima, come dimostrano le foto ‘di famiglia’ che posta sui social, ma è innegabile anche che sia molto appariscente e provocante, come ama dimostrare sempre mezzo social.

E stavolta la moglie del giocatore dell’Inter in uno scatto ha deciso di mostrare il tonico fondoschiena cinto da una minuscola strisciolina di tessuto con il segno del costume in evidenza: uno scatto che ha letteralmente fatto impazzire tutti.

«Verano europeo 2017, la bikini que se viene…», scrive, mandando in visibilio i fan. Evidentemente, il costume che ha indossato sotto il sole era molto più coprente.

Tra i tanti messaggi, ne è spuntato che si è fatto particolarmente notare: a digitare è proprio il marito, Mauro Icardi, che scrive un laconico “Fiu Fiu…”, con tanto di emoji a forma di bacio.

Verano europeo 2017 🙌🏻 la bikini que se viene .. A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Jun 10, 2017 at 1:42pm PDT

Nelle ore successive, poi, si è mostrata ancora più sexy mentre fa il bagno in piscina e indossa un bikini rosa alla moda caratterizzato da dei dettagli all’uncinetto che lascia davvero poco spazio all’immaginazione, visto che rivela il seno prorompente.

La bellissima bionda, con i suoi cinque figli, è in vacanza in barca a Montecarlo attendendo il rientro del marito impegnato con la Nazionale Argentina: Icardi infatti è a Singapore in ritiro con la squadra biancoceleste.

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono sposati nel 2014 e per moltissimo tempo sono stati al centro dei gossip per il triangolo amoroso che li vedeva protagonisti insieme a Lopez, ex marito di Wanda e ex amico e collega di Icardi, ma sembra che ad oggi abbiano superato tutti i loro problemi e sono una famiglia felice ed unita.