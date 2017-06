Temptation Island: Gemma e Marco possibili concorrenti?

Gemma e Marco potrebbero essere i nuovi concorrenti del programma Temptation Island che a breve tornerà a farci compagnia in questa estate. Infatti sembra che la coppia sia felice e che probabilmente non saranno più presenti a Uomini e Donne. Gemma ha confermato la sua unione scrivendo che è impegnata sul social Facebook.

Ora, così come hanno fatto Isabella Falasconi e Mauro Donà, anche Gemma e Marco potrebbero partecipare a questa trasmissione che metterà a dura prova il loro amore appena nato.

In base ad alcune indiscrezioni però questa notizia potrebbe essere non vera visto che sembrerebbe che i concorrenti siano già partiti per la Sardegna: una coppia quasi sicura al momento è quella composta da Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. La notizia sembra essere ancora più una bufala perché i tentatori sarebbero troppo giovani per Gemma che comunque non è più una bambina.

Nel frattempo per tutti i fan di Gemma c’è una bella notizia: infatti la puntata speciale di Uomini e Donne avrà per protagonista proprio lei che parlerà della sua vita e delle sue pene d’amore.