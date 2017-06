By Federica Franco

Non uccidere 2 anticipazioni trama e personaggi

E’ iniziata ieri 12 giugno 2017 le seconda serie di Non uccidere in onda su Rai 2: continuano le indagini dell’ispettore Ferro che è impersonato dall’attrice Miriam Leone. Ventiquattro nuove puntate che sicuramente appassioneranno i telespettatori.

Ogni puntata sarà incentrata su un caso che l’ispettore Ferro dovrà risolvere: sempre casi di omicidi che si rispecchiano molto nel mondo in cui stiamo vivendo. I moventi saranno quelli che più si sentono quotidianamente sui Tg: omicidi passionali, per soldi o per vendette.

La protagonista è Valeria Ferro che si troverà sempre invischiata in situazioni che dovrà gestire nel migliore dei modi.

I suoi modi di fare hanno molto a che vedere con il suo passato un po’ misterioso che l’ha portata ad essere così come è ora. La persona che gli sta più vicina è Andrea interpretato da Matteo Martari che diventerà poi anche il suo compagno di vita.

L’attrice riesce a interpretare il personaggio con una semplicità unica. Nel cast troveremo anche Federico Pacifici che sarà Giuseppe Menduini, Martina De Santis (Viola Menduini) che sarà la figlia di Giuseppe e Thomas Trabacchi.