Xbox One X: quali sono i migliori accessori

E’ stata definita Un potenziale “killer” per la PS4 Pro, la nuova console della Microsoft arriva anche nel Regno Unito al prezzo di 449 €

Si dice che la CPU sia del 30% più veloce di quella del Xbox One originale, mentre la GPU è 4,6 volte più potente del suo predecessore. Il risultato finale è un’enorme fluidità di gioco, il carico più veloce e perchè no, anche un look migliore che mai.

Ci sono tuttavia alcuni accessori essenziali da acquistare per vivere al massimo da Xbox One X.

Xbox One X i migliori accessori

Dall’hard disk, alle cuffie, alla banda larga al 4K, vediamo l’elenco dei principali accessori Xbox One X essenziali …

4K HDR TV: Per ottenere il massimo dal Xbox One X, c’è bisogno di una TV 4K con supporto HDR. Fortunatamente, si avvicina il black friday e se si è disposti ad aspettare le offerte ci saranno tante succulente novità, al momento ad esempio uno dei migliori schermi Ultra HD con supporto HDR è il modello LG , soprattutto se siete disposti ad aspettare le offerte del Venerdì Nero. Adesso, consigliamo il modello:LG 43UJ634V 43″ 4K Ultra HD Smart TV

Seagate Hard Drive: La Xbox One X arriva con un disco rigido da 1TB, ma sappiamo bene che vista la qualità dei prossimi giochi, quest’ultimo si riempirà velocemente soprattutto quando inizierai a scaricare gli aggiornamenti per il 4K. Anche la stessa Microsoft consiglia di affiancare un disco rigido esterno per avere una capacità maggiore in futuro, dunque per non essere impreparati al momento ad esempio ad un prezzo relativamente basso è possibile virare su un Western Digital come il modello:Hard Disk Esterno da 2 TB, USB 3.0

Turtle Beach Stealth 700 Headset: La nuova console Microsoft richiede almeno un paio di cuffie di alto livello, e grazie alla nuova tecnologia Xbox Wireless, puoi finalmente giocare senza fili o adattatori. La cuffia Turtle Beach Stealth 700 è tra i primi a utilizzare questa tecnologia, offrendo praticamente la totale assenza di rumori, Sonic Surround Sound e “udito sovrumano” che mette in evidenza ogni passo del tuo gioco. Il modello attualmente in offerta è il seguente:Turtle Beach Cuffie Di Gioco Premium Stealth 700 Wireless Suono Surround – PlayStation 4

Controller personalizzato di Xbox One Design Lab: L’Xbox One X viene fornita solo con un solo controller, d’obbligo, o quasi, acquistare un secondo controller, i controller di Xbox One Design Lab consentono ai gamers più esigenti di creare i propri disegni con oltre un miliardo di combinazioni di colori differenti. In alternativa, è possibile acquistare il controller Xbox One Elite, a prezzo inferiore e compatibile con Xbox One X in offerta: Xbox One Elite Controller

Giochi Xbox One X Enhanced: Ci sono centinaia di giochi Xbox One X Enhanced attualmente in fase di sviluppo, sviluppati con tanto di supporto per il 4K, HDR e 60 FPS. I migliori giochi Xbox One X Enhanced attualmente disponibili includono Gears of War 4, Rise of the Tomb Raider, Call of Duty WW2, Assassin’s Creed Origin ed altri, assolutamente d’obbligo controllare il sito della Microsoft per visualizzare l’elenco completo dei giochi Xbox One X Enhanced disponibili ora e in futuro.