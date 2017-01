Andrea Iannone: quanto costa stare assieme a Belen?

By Angela Sorrentino

Essere fidanzati con Belen Rodriguez avrà indubbiamente i suoi vantaggi e innumerevoli lati positivi, ma a quanto pare è un “affare” molto dispendioso, e lo sa bene il pilota Andrea Iannone, a cui, secondo il gossip, è toccato pagare le ultime vacanze di lusso di lei assieme a tutta la sua famiglia.

Se la buona notizia è che tra i due non c’è nessuna crisi, e lo dimostra anche il fatto che Belen è tornata a pubblicare scatti sorridenti del suo fidanzato sui social, quella meno positiva è che la showgirl è abituata a concedersi molti lussi, ed anche se Iannone non ha certo una paga da operaio, star dietro al “clan” Rodriguez è molto dispendioso.

“Andrea lannone ha trascorso le vacanze natalizie a Verbier, in Svizzera, in compagnia della fidanzata Belen Rodriguez – fa sapere la rubrica “Mondo News” di Carlo Mondonico di “Novella2000” – I due però non erano soli, perché con loro c’era Santiago, il figlio avuto dall’argentina con Stefano De Martino, e tutto il “Clan Rodriguez”.

La solita vacanza di gruppo, come quella già vista quest’estate a Ibiza, e anche questa volta pare che il conto l’abbia saldato lannone.

La rivista scandalistica aggiunge che la showgirl e tutti i suoi ospiti hanno vissuto per circa due settimane nel lusso più totale, tra escursioni ad alta quota e pasti in ristoranti stellati del luogo.

Vabbè che Andrea ha da poco firmato con la Suzuki, la casa motociclistica per la quale correrà quest’anno, ed è un contratto a molti zeri, ma di questo passo dovrà iniziare a far caso al saldo della sua carta di credito.