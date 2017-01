Barbara D’Urso, quella di Rigopiano non è stata digerita

Non c’è pace per Barbara D’Urso, che però, bisogna aggiungerlo, sembra cercarsele le polemiche che la coinvolgono, continuando a sguazzare nelle storie di cronaca nera, che le assicurano audience certo, ma che sembrano lucrare sul dolore di un’Italia intera, piegata dal terremoto, dal freddo, e da una miriade di disgrazie che hanno inaugurato nel peggiore dei modi questo 2017.

Dopo che addirittura è partita una petizione online per chiedere la chiusura del suo Pomeriggio 5, dopo che la conduttrice ha dato spazio ad Ylenia, ragazza siciliana aggredita dal suo fidanzato che però lei difendeva a spada tratta, contro la realtà oggettiva dei fatti, Barbara si è impantanata nel dramma di Rigopiano.

Negli ultimi giorni la D’Urso sta dedicando tutto il suo contenitore pomeridiano alla tragedia dell’Hotel di Rigopiano: «L’hotel Rigopiano era il mio nido nel quale mi rifugiavo quando non ero in diretta, l’ho fatto per anni fino a qualche mese fa», scrive in un post su Facebook .

La D’Urso poi pubblica la foto di due splendidi cani, tratta proprio dalle foto d’archivio del resort: «Le foto che pubblico spesso dei miei amati cani in montagna sono i cani che vivono lì – scrive ancora – Conosco tutte le persone meravigliose che ci lavorano e che ora verranno salvate, io sto pregando per questo. Alberto, Marinella, Fabio e tutti gli altri…. Prego per i soccorritori che in questo momento stanno facendo l’impossibile».

Durante la puntata di giovedì 19 gennaio, Barbara D’Urso è stata poi incapace di trattenere le lacrime: commozione vera certo, ma tutti i filmati che ha poi mostrato, spesso girati da lei stessa durante i suoi soggiorni, sono sembrati mostrati ad arte per far alzare l’audience.

Gran parte del pubblico della showgirl non si è lasciato commuovere dalle parole e dalle lacrime della d’Urso, accusandola apertamente, rispondendole sul suo profilo Instagram, di sciacallaggio e di aver manipolato un dramma, con il solo scopo di accattivarsi l’attenzione del pubblico.

Alcuni utenti del social avrebbero addirittura sottolineato alla d’Urso di essersi abbondantemente soffermata sul rapporto esistente tra lei ed i proprietari della struttura, quando i fatti da approfondire sarebbero stati ben altri.