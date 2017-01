Belen Rodriguez, fissata l’udienza per la separazione da Stefano

Durante le scorse vacanze natalizie in Svizzera, quando erano sparite le foto social di Andrea Iannone dal profilo della showgirl, e i due coniugi erano stati avvistati assieme, in atteggiamenti subito definiti come “teneri”, in moltissimi ci avevano creduto, ed invece la realtà torna prepotentemente alla carica: non solo non è riscoccato l’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che ormai vivono separati da oltre un anno, ma tra qualche giorno un tribunale ufficializzerà la fine della loro unione.

Novella 2000 riporta per prima la notizia: “Il prossimo 24 gennaio è stata fissata l’udienza al Tribunale di Milano per la separazione”.

I due per un lungo periodo hanno rinviato questo passo, probabilmente spaventati dal fatto di mettere nero su bianco la fine del loro rapporto, ma a quanto pare, complice anche il fatto che ormai Belen appare felice al fianco di Iannone, il momento è arrivato.

Il giudice dovrà definire le questioni in sospeso tra i due, non solo economiche ma anche ‘affettive’: prima tra tutte si dovrà decidere sull’affidamento di Santiago e sul tempo che ciascun genitore dovrà trascorrere con il bambino.

Il ballerino recentemente ha ammesso di essere ancora innamorato della moglie e quindi certamente propenso a un riavvicinamento, ma a quanto pare Belen non è stata dello stesso avviso.