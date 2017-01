Berretto con cuffia Rotibox per temperature rigide, l’ideale per il clima di questi giorni.

Una ne fanno e cento ne pensano. Ma spesso ne pensano di giuste. Con il freddo arrivato con il nuovo anno, potremmo starcene comodamente a casa, ma in realtà non si può dipendere sempre dalle condizioni atmosferiche. Bisogna anche reagire, muoversi, essere attivi.

Quindi, con ogni stagione e in ogni condizione, dobbiamo trovare il tempo e la maniera di muoverci, di lavorare, di divertirci, di fare sport; insomma, di fare tutte quelle attività che una vita sana richiede. Basta però sapere come, e comportarci in maniera adeguata e corretta.

Ecco che allora diventa importante utilizzare tutto ciò che la tecnologia moderna ci mette a disposizione per migliorare la nostra qualità della vita. E siccome i prodotti di elettronica al giorno d’oggi, mediamente, costano decisamente poco, bastano spese veramente modeste per affrontare bene, ad esempio, una bella corsa all’aria aperta, anche quando il freddo ci attanaglia.

Certo, se abbiamo una palestra dentro casa, la situazione cambia: ma non tutti possono permettersela, e comunque correre all’aria aperta è tutta un’altra cosa, sia da un punto di vista fisiologico, sia da un punto di vista mentale. Dicevamo, dunque, che oggi quello che una vota si chiamava footing e che oggi tutti chiamano jogging, si può affrontare con qualunque tempo.

Basta, in condizioni meteo particolarmente inclementi, coprirsi bene specialmente la parte dell’addome e la parte della testa. Raffreddori, sinusiti, e influenze varie sono sempre in agguato. Nel contempo, per ascoltare musica quando si corre, esistono una miriade di situazioni da sfruttare, come ad esempio cuffie e cuffiette varie. In commercio se ne trovano tante, e diverse anche di una certa qualità.

Sicuramente la purezza del suono non sarà eccelsa, ma non si può avere tutto dalla vita. Ma il punto è: possiamo con un’unica soluzione coprirci bene la testa con un bel berretto caldo e contemporaneamente ascoltare musica? E’ possibile fare tutto questo acquistando un unico articolo, conveniente e di buona qualità. Sì, è possibile. Ci ha pensato Rotibox.

E allora perché non farlo, magari approfittando dei saldi? Il prodotto intanto è disponibile in vari colori, quindi non abbiamo che l’imbarazzo della scelta.

Rotibox è un berretto caldo che integra al proprio interno una cuffia Bluetooth stereo e un pannello di controllo con tre tasti che svolgono varie funzioni. Iniziano e mettono in pausa le sequenze musicali, scelgono il brano musicale, regolano il volume e sono in grado di rispondere a chiamate vocale e di riagganciare, per mezzo del microfono integrato.

La connessione è possibile tramite Bluetooth 4.1. Per quel che riguarda la batteria, la durata media è intorno alle 6 ore ed è ricaricata in tempi abbastanza rapidi, poco più di un paio di ore. Nella dotazione c’è un cavo per la ricarica ma non il caricabatteria, che comunque si può acquistare con una spesa veramente modica.

La qualità dell’audio è abbastanza buona, anche se non eccezionale. Il suono è abbastanza alto e i livelli di distorsione non sono eccessivi. Per lavare il berretto bisogna rimuovere sia il pannello che il secondo speaker, cui è possibile accedere con una cerniera interna. Il prezzo su Amazon è di circa 30 euro.

