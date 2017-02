Beyoncé, in casa si preparano i festeggiamenti

E’ cominciato il conto alla rovescia per il prossimo nascituro in casa di Beyoncé, la cantante non vuole lasciare nulla al caso e sta preparando tutto.

Secondo le indiscrezioni raccolte dal magazine RadarOnline, a casa fervono i preparativi per i prossimi gemellini, la cantante vorrebbe che i bambini stiano a casa sua a Los Angeles, anche se la villa è molto grande e si preferirebbe un più “basso profilo”.

Secondo le indiscrezioni sia Beyoncé che Jay Z non vorrebbero appoggiarsi, per il parto, ad un ospedale di New York com’è stato per Blue Ivy, si ha voglia di una gravidanza più serena e tranquilla e anche Jay Z preferirebbe meno stress possibile.

Anche Beyoncé avrebbe confidato, ad amici e parenti, di non voler rivivere lo stress di Blue Ivy, sperando in un parto molto più sereno sia per lei che per il marito, tutto quanto il possibile per rendere questa gravidanza un sogno per genitori e per i gemellini.