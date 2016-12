Carlo Cracco, Capodanno da 1500 euro per godere della sua cucina

Chef stellato e pluripremiato a livello internazionale, certo, ma soprattutto volto amatissimo anche del piccolo schermo, nelle vesti di giudice di talent culinari, Carlo Cracco ha un seguito molto vasto di fans ed estimatori della sua cucina, pronti a sborsare un capitale per poter assaggiare i suoi manicaretti.

Cracco ha proposto un menù a 4 cifre, eppure sono ormai quasi esauriti i 60 posti disponibili per ‘Tentazioni’, il dinner show organizzato per il 31 dicembre nella storica Torre Porta Nuova dell’Arsenale di Venezia.

Come riporta Il Messaggero, “gli ospiti saranno accompagnati alla location con motoscafo e hostess personale, verranno sorpresi anche dalle acrobazie e dalle danze sinuose di ballerine e cantanti della Nuart Events Show Company, da un giro in gondola in Laguna dopo la mezzanotte con champagne e musica a bordo, da un countdown privè verso il 2017 e poi la miglior musica con dj set internazionali per ballare fino all’alba”.

Il tutto a “soli” 1500 euro.

Inutile dire che sul web è già esplosa la polemica: in tempi duri come i nostri, dove molte famiglie non potranno permettersi neppure un cenone a casa, una proposta del genere a tanti è sembrata veramente ben poco sobria.