Checco Zalone annuncia la nascita della sua Greta

By Angela Sorrentino

Un Checco Zalone più emozionato che mai ha voluto condividere col suo pubblico la sua gioia più grande.

«Cari amici vi comunico che è nata la mia piccola Greta, un’altra femminuccia!», ha scritto il comico sul suo profilo Facebook.

Zalone e la moglie Mariangela hanno un’altra bambina, Gaia, nata l’8 febbraio 2013: questo significa quindi che Checco, almeno a casa, sarà in assoluta minoranza.

Lo scorso anno aveva dichiarato in una bella intervista di desiderare un altro figlio, e la vita lo ha accontentato, anche se in realtà avrebbe desiderato un maschietto come secondo figlio.

“Presto un cane maschio”, ha quindi aggiunto al suo annuncio, usando la sua solita ironia.

In meno di dieci minuti l’annuncio di Zalone ha ricevuto seimila “mi piace” (numero che aumenta di minuto in minuto) e più di 400 messaggi di auguri.

Chissà che invece di un cane maschio, alla fine Zalone non decida di allargare la famiglia provando con un terzo figlio ad avere il suo primo maschietto.