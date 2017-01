Elisa Isoardi aspetta la proposta matrimoniale di Matteo Salvini

All’inizio hanno fatto le cose con molta calma, negando per mesi la loro storia ed evitando di farsi paparazzare assieme in luoghi pubblici, ma da quando hanno reso noto il loro amore, sembra non vogliano più perdere tempo: tra una vacanza in Russia e gli impegni lavorativi di entrambi, sembra che Matteo Salvini e Elisa Isoardi stiano organizzando le loro nozze.

La conduttrice televisiva nonché modella in una intervista concessa al settimanale Oggi ha parlato del suo rapporto con il leader della Lega Nord.

“Amo le tradizioni, ma non sono un’integralista. Le nozze arriveranno quando sarà il momento giusto – premette Isoardi – mi sposerei se dovessimo aspettare un figlio. Ecco, il momento giusto potrebbe essere l’attesa di un erede”.

“Ho 34 anni e la voglia di un figlio è quanto di più naturale esista – prosegue la conduttrice – Io ho sempre dato la priorità al mio lavoro, alla mia carriera. Ma quando trovi la persona giusta la tua vita si colora di altre emozioni e di altre aspettative. E la costruzione di una famiglia è di solito il progetto per eccellenza delle coppie innamorate”.

Quelli di Elisa non sono solo sogni: già scelto il luogo “la mia Colletto di Castelmagno, tra le ridenti valli piemontesi”, l’abito color avorio e il menu nuziale “semplice e coi sapori del posto, bagna caùda compresa”.

Cosa manca? Che Matteo le chieda di sposarla!