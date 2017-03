Giulia Calcaterra è single ma non ci crede?

Giulia Calcaterra, ad essere onesti, non è mai parsa troppo furba durante la sua permanenza in Honduras: ha scelto infatti di mettersi apertamente contro Raz Degan, quando l’israeliano è sostenuto da tutto il pubblico a casa, e a quanto pare non ha ben chiaro neppure il carattere del suo fidanzato che ha scelto di lasciarla, ma lei non ci crede.

Paradossale, ma è così: l’attrice in pratica è single, ma non ha creduto alle parole di Alessia Marcuzzi che glielo ha comunicato.

Il fidanzato di Giulia, nel corso di questa settimana, ha fatto sapere a Pomeriggio Cinque che non vuole stare più con lei a seguito del rapporto instaurato con Simone Susinna.

Ma dinanzi alla comunicazione, la Calcaterra resta impassibile: “Non ho fatto niente di male nei suoi confronti né fuori né qui. Io sono espansiva di mio e mi comporto sempre così. Io pensavo che lui fosse intelligente da capire. E comunque non ci credo che mi abbia lasciato per questo motivo, non c’è nemmeno un suo virgolettato”.

Giulia inoltre ha lanciato un breve messaggio per il suo (ex) fidanzato: “Ho fatto diversi video in cui dicevo che mi mancava. Sull’Isola ho trovato una persona con cui condivido momenti di amicizia. Non ci sarà mai niente. Comunque posso capire che lui non abbia voluto dire nulla. E’ una persona riservata. Ma una persona così matura non mi lascia quando io sono distante. Ne dobbiamo parlare a voce io e lui”.

“Pensavo rimanessi scossa per quello che ti ho dovuto dire, a me sarebbe venuto un colpo” ribatte ancora Alessia Marcuzzi, ma la ragazza, a mostrare tutta la sua apprensione, parla della prova leader.

Che non provi un reale sentimento? O veramente non ci ha creduto? Lo scopriremo nel corso dei prossimi giorni.