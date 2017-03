Giulia Calcaterra, il fidanzato torna sui suoi passi?

By Angela Sorrentino

Nell’ultima puntata serale dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha annunciato, in diretta, alla naufraga Giulia Calcaterra che il suo fidanzato, equivocando i suoi comportamenti con un altro naufrago, aveva deciso di mettere fine al loro rapporto.

Giulia, a dir la verità, è apparsa ben poco scossa, tanto da far meravigliare la stessa conduttrice, replicando che il compagno Diego non l’avrebbe mai lasciata senza prima un incontro faccia a faccia.

Diego Dario, in un primo momento, aveva annunciato la sua decisione a Pomeriggio 5, a Barbara D’Urso, ma nelle scorse ore sembra aver cambiato idea, rilasciando una nuova dichiarazione tramite i social network.

Il giovane – che è estraneo al mondo dello spettacolo – ha invitato sui social a sostenere Giulia e a non votare per la sua eliminazione, dato che la Calcaterra è in nomination con Simone e Moreno.

“Fate rimanere Giulia in quell’isola! Perché merita di stare lì! È l’unica cosa che ho da dirvi…” ha scritto il fidanzato della modella su Facebook.

Dunque Diego è pronto a sostenere la sua fidanzata.

E se invece quel “Merita di restare sull’isola” non sia ironico e alluda invece alla sua speranza di riaverla in Italia il più tardi possibile?