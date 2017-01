Giulia De Lellis e Beatrice Valli “scivolano” sui video tutorial

By Angela Sorrentino

In comune hanno la partecipazione a Uomini e Donne di Maria De Filippi e un gran seguito di fans sui social, pronti a difendere le loro beniamine con le unghie e con i denti, ma a quanto pare tra Beatrice Valli e Giulia De Lellis non corre buon sangue, e le due non si risparmiano frecciatine reciproche.

Tutto è cominciato quando Beatrice ha postato nelle sue ‘Instagram Stories’ alcuni filmati in cui forniva preziosi consigli alle ragazze che la seguono, riguardanti tecniche e trucchi di make up.

Niente di straordinario, se non fosse che dopo alcune ore sono apparsi dei video simili anche della De Lellis.

Allora Beatrice ha scritto uno stato sulle sue pagine social che sembra rivolto proprio a Giulia: “Ho notato che avete molto apprezzato i video che ho fatto – ha scritto Beatrice Valli – e guarda caso già c’è gente che mi ha copiato, certe persone fanno davvero di tutto pur di copiare!“.

Naturalmente la De Lellis, famosa proprio per la sua lingua tagliente, non ha perso tempo a rispondere piccata: “Beatrice Valli stai serena, è una fatalità, tra l’altro mi dicono che è tuo compleanno, pensa alle cose belle“.

Molti tra i seguaci delle due ragazze ritengono che lo sfogo di Beatrice Valli sia stato eccessivo e che si tratti di una pretesa di attenzioni molto infantile.