Il Segreto, anticipazioni sabato 18 febbraio

By Angela Sorrentino

Dopo aver visto Francisca sempre più preoccupata per la sorte di Raimundo, che rischia addirittura la vita per essersi ancora una volta troppo esposto a sostegno dei diritti dei lavoratori, e Camila sempre più delusa dalla quotidianità con suo marito Hernando, che la tratta in modo freddo e distaccato, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, sabato 18 febbraio, vediamo che Hernando confessa a Camila di non provare nulla per lei e di averla sposata per procura prima dell’incendio al Jaral, con lo scopo di dare una madre a Beatriz.

Camila, dal canto suo, lo avvisa della visita di Francisca e don Anselmo, provocandogli una reazione di rabbia.

Ramiro tiene d’occhio Rafalea, confidando poi a Nicolas che Rosario e Rafaela hanno mentito sulla vera identità della giovane: la donna nasconde un grande segreto.

Intanto la Montenegro si recherà a Miel Amarga e qui lascerà un regalo per i Santacruz, che per paura del contenuto non vorranno aprirlo. Cosa avrà escogitato stavolta la temibile matrona?

Emilia e Alfonso, infine, partiranno per una romantica vacanza insieme.