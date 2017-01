Il Segreto, anticipazioni venerdì 20 gennaio

By Angela Sorrentino

Dopo aver visto Donna Francisca ricattare Fe, obbligandola a spiare le famiglie dei suoi nemici per non essere licenziata, ed Alfonso cadere nelle spirale del gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, venerdì 20 gennaio, vediamo Melisa finge di essere interessata all’acquisto del 40 per cento delle azioni in mano ad Eliseo, ma la sua offerta è troppo bassa e finisce per indispettire l’uomo.

In preda alla furia più cieca, Eliseo si scaglia quindi su Sol e la picchia con violenza, poi si reca dalla Montenegro e le chiede aiuto per distruggere Severo Santacruz.

Severo dal canto suo non se ne sta certo con le mani in mano e sta cercando prove affinché il cognato venga arrestato per il reato di sfruttamento della prostituzione.

Ramiro, dopo aver seguito il fratello, riesce a trarlo in salvo giusto in tempo, mentre scommetteva su un incontro clandestino e stava perdendo. Rosario stessa, nel tentativo di aiutare il figlio Alfonso, si troverà in una situazione davvero difficile.

Nel frattempo, Emilia comunica a suo padre Raimundo l’intenzione di rifarsi una vita con Cesar.

Fe invece, minacciata da Donna Francisca, decide di non assecondarla ma racconta tutto ad Emilia Ulloa che decide di aiutarla: le due escogiteranno un piano contro la Montenegro.

Don Anselmo infine è in ospedale a La Puebla e i suoi compaesani sono tutti molto preoccupati.