Laura Pausini smentisce: non sono in dolce attesa

Una donna non può lasciarsi andare a qualche peccato di gola, compromettendo anche solo leggermente la propria forma fisica, che il gossip impazza: lo sa bene Laura Pausini, a cui, dal settimanale Chi, è stata affibbiata una nuova gravidanza, per “colpa” del punto vita leggermente arrotondato.

La popstar, secondo quanto scrive il settimanale Chi, è in vacanza a Miami e mostra delle forme scoppiettanti che potrebbero essere dovute a un periodo di meritato riposo oppure essere l’inizio di un gioioso viaggio verso la seconda maternità.

Laura, del resto, ha già una figlia di 4 anni, Paola, e per i giornalisti è scontato che la cantante voglia dargli presto un fratellino o una sorellina.

Per i giornalisti, perché lei non solo smentisce la gravidanza, ma persino di essere ingrassata. La cantante ha smentito su Facebook il gossip lanciato dal settimanale Chi: “Bla, bla, bla” ha scritto la diva della musica italiana, postando un selfie che mostra la sua pancia di sempre, quella senza alcuna rotondità sospetta.

Del resto, in un’intervista di qualche tempo fa a Vanity Fair, la star era stata chiara anche su un secondo figlio: “Grazie a Paola, ho trascorso i due anni più belli della mia vita. Anche a livello professionale, perché lavorare sapendo che a casa c’è lei ad aspettarmi riempie tutto di significato diverso. Ma darle un fratellino o una sorellina, non è una cosa che mi sento di chiedere a Dio. So cosa vuol dire desiderare un figlio che non arriva, so che per una donna è una delle cose più frustranti e dolorose, così dolorosa da non poterla spiegare. E siccome ho tante amiche e conoscenti in questa situazione, a Dio dico: non te ne chiedo un altro, ma dallo per favore a quelle lì, che lo aspettano e non arriva” .