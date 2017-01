Lindsay Lohan si sta convertendo all’Islam

Naturalmente nulla è più personale e insindacabile del proprio credo religioso, ma sta facendo molto discutere, il mondo del gossip, e non solo, la scelta della bella ma scatenata Lindsay Lohan, che pare stia cercando un nuovo benessere e pace interiore avvicinandosi ai precetti dell’Islam.

Decisa a lasciarsi alle spalle le migliaia di foto che la vedono immortalata mezza nuda, ubriaca o strafatta, la nuova Lindsay vuole dare un taglio con la vita di eccessi a cui aveva abituato la stampa.

Negli ultimi mesi ha infatti trascorso molto tempo in Turchia nei campi di rifugiati siriani e negli Emirati Arabi Uniti, soprattutto Dubai, in vacanza, e sembra si sia avvicinata alla religione islamica.

In una recente intervista rilasciata all’emittente turca HaberTurk, la giovane ha risposto così alle domande del giornalista sulla sua nuova vita: “Se l’Islam è qualcosa su cui voglio istruirmi, questo è affare mio. In America mi hanno crocifisso. Mi hanno fatto sembrare Satana. Ero una cattiva persona per avere tenuto in mano quel Corano”.

Testimonianza del cambiamento anche il suo nuovo profilo Instagram. L’attrice ha cancellato tutte le sue foto, ripulendo una volta per tutte un archivio rimasto fermo al passato, e nella descrizione ha aggiunto Alaikum salam, che in arabo dignifica “La pace sia con voi”, un saluto classico dell’Oriente.

Twitter e Facebook abbondano però ancora di scatti ammiccanti in cui Lindsay mette in mostra le sue grazie: li cancellerà a breve o forse la Lohan non vuole proprio tagliare del tutto i ponti col suo passato?