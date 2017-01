Lucas Peracchi: quale sarà il mio futuro

By Angela Sorrentino

Rinnegare il passato? si può anche dare un taglio netto questo si, il bel Lucas Peracchi sembra tagliare i ponti davvero con tutti.

Peracchi, che negli scorsi mesi si è guadagnato qualche intervista per la storia, presto finita, con Paola Caruso, è un ex tronista di Uomini e Donne, programma che lo ha lanciato e gli ha procurato qualche ospitata e serata in discoteca.

Eppure il ragazzo, nelle scorse ore, ha speso parole non certo carine verso la trasmissione, postando sui social una serie di commenti, nei quali sostiene che quanto accade in televisione sia totalmente finto.

In particolare, dopo le critiche di alcuni utenti, che l’hanno accusato di aver fatto una pessima figura nel programma di Maria De Filippi, il giovane ha deciso di replicare, con l’intenzione di rivelare dei retroscena clamorosi.

Lucas scrive: “Ma in che mondo vivi? Credi ancora a ‘Uomini e Donne’? Sveglia! È televisione. Magari potessi raccontare tutto“. In seguito il ragazzo non aggiunge chiarimenti sulla questione e si ritira nel silenzio.

Lucas Peracchi ha chiuso definitivamente con Uomini e Donne l’anno scorso e da allora ha certamente avuto molto meno visibilità sul piccolo schermo.