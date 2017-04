Malena già pronta a ritornare alla sua carriera hard

Al di là di tutto, l’esperienza all’Isola dei Famosi è stata certamente positiva: non è riuscita a vincere e non ha trovato l’amore, non essendo stata ricambiata dal modello Simone Susinna a cui si era molto avvicinata in Honsuras, ma ha ampliato senza dubbio la sua notorietà, che nel suo mestiere male non fa.

Ma Malena ora non vuole certo fare la showgirl: tornata a casa, è già pronta a tornare al suo mestiere, che come noto è quello di pornodiva, dopo essere stata “scoperta” da Rocco Siffredi.

“Sono la musa di Rocco Siffredi, l’ho fatto tornare sul set e non mi posso tirare indietro”, ha detto a La Zanzara.

Poi sul suo mestiere rivela: “Sesso anale pericoloso? Non ho mai avuto problemi, eppure ho fatto anche le doppie anali. Importante è essere rilassati, avere i muscoli rilassati e non tesi. Basta volerlo, però ci vuole anche professionalità degli attori. Devono essere bravi, altrimenti si nota la differenza. Non ho mai avuto traumi, eppure sono anche piccolina”.

Malena, che fa ancora parte dell’assemblea del Pd, confessa che le piacerebbe inoltre entrare in Parlamento, “come erede di Cicciolina”: “In Parlamento? Perché no, potrei fare battaglie sulla legalizzazione della prostituzione. Tassarla porterebbe un po’ di soldini. E la Puglia dovrebbe diventare come Budapest, una terra Porno Free per i set hard. Arriverebbero soldi”.