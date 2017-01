Mario Serpa diventerà opinionista di Uomini e Donne?

Tina Cipollari, Gianni Sperti e Jack Vanore sono gli amatissimi e certamente insostituibili opinionisti di Uomini e Donne, ma a quanto pare a loro potrebbe essersi aggiunto un quarto elemento, che già il pubblico ha apprezzato ed amato in ben altro ruolo.

Lunedì 16 gennaio è stata infatti registrata una nuova puntata del trono classico e a stupire il pubblico presente è stata la presenza in studio di Mario Serpa nell’inedito ruolo di commentatore di tutte le esterne di Luca, Manuel e Sonia.

La sua partecipazione durante il trono di Claudio Sona è stata caratterizzata da un grande sostegno da parte del pubblico, che ha amato la sua genuinità, simpatia e schiettezza, tanto da conquistare il tronista con il quale ora è inseparabile.

Secondo le anticipazioni l’ex corteggiatore è giunto in studio per la prima volta senza l’ex tronista e, interrogato da Maria De Filippi, non ha esitato a commentare quanto stesse accadendo in studio e a mandare frecciatine alla sua ex compagna di avventura, Sonia Lorenzini, grande amica di Francesco Zecchini, il giovane con cui Mario si è conteso fino alla fine un posto nel cuore di Claudio Sona.

Proprio Sonia ha chiesto alla conduttrice se lui fosse diventato uno dei nuovi opinionisti del programma. ‘Vicolo delle News’ sostiene che Maria non ha né confermato né smentito quest’ipotesi fatta da Sonia, quindi può essere che l’apprezzatissimo Mario torni anche nelle prossime registrazioni.