Monica Bellucci, l’amore è il filo conduttore della vita

Difficile credere che un uomo possa desiderare donna più bella e sensuale di lei, eppure c’è chi ha avuto la fortuna di averla come compagna e se l’è lasciata scappare, dopo averla tradita.

A confessarlo è lei stessa: Monica Bellucci è stata tradita, anche se ha anche confessato di essere stata poi anche lei a tradire, nella sua vita amorosa che è stata alquanto turbolenta, non c’è che dire.

Intervistata dal Corriere della Sera parlando dell’ex marito, Vincent Cassel, dal quale è separata da tre anni, ha poi spiegato: “Quando ci sono dei figli devi sempre fare in modo che rimanga un rapporto di rispetto: è di questa natura l’energia che poi resta in vita”.

Sui tradimenti ha detto:“Le pulsioni sessuali possono portare a dei desideri che certe volte sono incongruenti con l’amore per un’altra persona e non combaciano con il rispetto. Non sempre è facile conciliarli. E parlo da donna che ha tradito e che è stata tradita, da donna che ha amato, che è stata amata, ma che è anche stata usata come un trofeo. Quindi credo che sia un bel dilemma gestire cuore e sessualità”.

Non si sbilancia però troppo sulla sua attuale situazione sentimentale: “quello – dice – è il mio giardino segreto e tale deve rimanere. Posso dire che sto continuando a coltivare la mia intimità di donna”.

Uomini, separazioni, tradimenti, gioie e dolori: nonostante tutto, l’attrice crede ancora nell’amore, che definisce ‘il filo conduttore’.