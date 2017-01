Nicole Minetti incanta i fan con un bikini mozzafiato

Anche se ha scelto di cambiare vita e lasciare il nostro paese, Nicole Minetti continua ad avere un gran seguito di fans, soprattutto sui social network, e lei puntualmente ringrazia per cotanto affetto con degli scatti a dir poco mozzafiato.

Nicole, volata a Punta del Este in Uruguay con le sue amiche, per una vacanza tutta al femminile, ha documentato il tutto con numerosi scatti, tra cui spicca un bollente selfie allo specchio, indossando un bikini minimal, a sottolineare un décolleté prosperoso e delle curve hot.

Nicole pare si sta stabilita da tempo ad Ibiza e da qui si sposterebbe in giro per l’Europa nella sua nuova veste di deejay, professione che svolgerebbe anche con una certa professionalità, e con lauti guadagni, viste anche le vacanze di lusso che riesce a concedersi anche abbastanza spesso.

L’ex consigliera regionale più chiacchierata d’Italia, grazie alle foto ‘hot’, torna quindi al centro dei gossip con la sua nuova vita, sempre lussuosa e da giramondo.

Ricordiamo infine che Nicole nel 2013 fu condannata in primo grado dal Tribunale di Milano nell’ambito del processo Ruby bis a 5 anni di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni con l’accusa di favoreggiamento alla prostituzione, eppure come vediamo non è certamente in galera, anche perché la Cassazione due anni dopo ha decretato che il processo è da rifare.