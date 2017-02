Roma, al San Camillo solo ginecologi non obiettori: il no della CEI

All’Ospedale San Camillo di Roma, a tutela della Legge 194, saranno assunti per contratti solo ginecologi non obiettori: la CEI, ovviamente, non è d’accordo.

Il bando, voluto fortemente dal Presidente della Regine Lazio, Nicola Zingaretti, e indetto dalla direzione sanitaria del San Camillo, è chiaro: i ginecologi assunti a tempo indeterminato, dovranno prestare servizio esclusivamente “nel settore del Day Hospital e Day Surgery per l’applicazione della legge 194”.

Il bando è stato studiato bene per evitare che i ginecologi, una volta assunti, diventino obiettori di coscienza.

Chi si dovesse opporre all’interruzione della gravidanza, infatti, “rischierebbe il licenziamento per inadempienza contrattuale”.

Il bando, indetto nella scorsa primavera e necessario per fronteggiare proprio l’assenza di ginecologi non obiettori, non poteva non destare l’ira della CEI.

Don Arice, della Pastorale CEI, infatti, si affretta a far sapere che assumere ginecologi dedicati all’aborto, “snatura l’impianto della legge 194”.

Poi il rappresentante del Clero non nasconde la preoccupazione che il provvedimento adottato dal San Camillo possa essere “un’apripista per altre strutture sanitarie”.

Ma il bando non piace solo alla CEI, stranamente, anche il Ministro Beatrice Lorenzin si è detta contraria.

“Non è possibile reclutare personale sanitario con contratti a tempo indeterminato chiedendo tra i requisiti d’esame l’essere non obiettore”, aveva detto il Ministro Il 4 maggio scorso, in un’audizione in Parlamento.

Per la Lorenzin si tratterebbe di “una modalità discriminatoria di reclutamento del personale”, dal momento che “la legge prevede di cambiare idea nel corso della carriera lavorativa”.

Ma a quanto pare a Nicola Zingaretti le polemiche interessano poco e, per fortuna, va avanti per la sua strada: al San Camillo la 194 sarà tutelata.