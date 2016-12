Samsung CH711, il monitor curvo per il gaming del futuro

Samsung al CES 2017 porta anche interessanti proposte per il segmento TV e monitor, fra queste un posto d’onore spetta al monitor curvo CH711 con tecnologia Quantum Dot.

Samsung per alimentare la curiosità, continua a scoprire le sue carte un poco alla volta. La strategia che, a quanto pare, si mostra vincente visto l’interesse verso i suoi prodotti che mostrano concorrenti e, soprattutto, il pubblico sempre più affamato di novità tecnologiche. All’International Consumer Electronics Show (CES) 2017, la grande fiera dell’elettronica di consumo che si terrà a Las Vegas da giovedì 5 a domenica 8 gennaio, l’azienda coreana porterà anche un nuovo monitor per PC destinato a rivoluzionare il mondo dei videogiochi.

Samsung CH711, il monitor per il gaming del futuro

Il Samsung CH711 è un monitor curvo che incorpora la tecnologia Quantum Dot e arriverà con diagonale del pannello da 27 o 31,5 pollici.

Negli ultimi anni abbiamo visto come i produttori di elementi di computer e accessori si siano dedicati molto al mondo dei videogame. Un mondo un po’ trascurato negli anni passati ma negli ultimi tempi, costatato che sempre più utenti usano il PC per intrattenersi con i videogames, c’è stata una netta inversione di tendenza. A quanto pare i produttori sono arrivati alla determinazione che il loro futuro dipende anche dal gaming. Così Samsung ha annunciato che sarà presente al CES 2017 con la sua nuova linea di monitor curvi con tecnologia Quantum Dot.

Parlando del nuovo monitor, Seoggi Kim, Senior Vice President di Samsung Electronics Visual Display Affairs, ha detto: “I consumatori multimediali di oggi, giustamente, hanno grandi aspettative e richiedono sistemi veramente all’avanguardia, coinvolgenti e che realizzino un’esperienza che garantisca il pieno potenziale in relazione ai giochi e ai video. La line-up di quest’anno, prevista con i monitor a schermo curvo Quantum Dot, offre un design brillante, colori più ricchi e un contrasto più profondo rispetto alle soluzioni del passato. Non vediamo l’ora di condividere l’esperienza avuta con i nostri ultimi ritrovati al CES 2017 di Las Vegas”.

Samsung CH711, design ed ergonomia

Il nuovo monitor CH711 Quantum Dot Curved di Samsung sfoggia un design molto elegante con i suoi bordi profilati in bianco. L’ergonomia è totale e la possibilità di regolare il monitor in orizzontale e in verticale garantisce un comfort ottimale in qualsiasi situazione.

Il monitor Samsung, inoltre, offre una brillantezza di colori e una qualità delle immagini di livello Premium. Il raggio di curvatura è 1.800R per una visione fino a un angolo di 178 gradi per vedere chiaramente sullo schermo ogni elemento da qualsiasi posizione. Grazie a una gamma sRGB che copre il 125% dello spazio colore e una risoluzione 4K @2560×1440 pixel, le immagini risultano nitide e dettagliate da qualsiasi distanza.

Samsung CH711, la tecnologia Quantum Dot

In entrambi i formati, da 27 o da 31,5 pollici, la risoluzione è 2560×1440 pixel. I cavi sono nascosti nella base la quale ultima si utilizza anche per la regolazione verticale del monitor. Samsung per questo monitor ha utilizzato la tecnologia Quantum Dot anziché la OLED che si vede negli schermi di ultima generazione. La maggior parte degli esperti di display sono convinti che la tecnologia OLED, tanto amata da LG, sia di qualità superiore rispetto a quella della utilizzata da Samsung, perché offre un colore nero perfetto. Tuttavia gli schermi Quantum Dot per il gaming sono una scelta decisamente migliore perché non soffrono dei lag degli OLED. In più, è innegabile che uno schermo curvo rende più immersiva l’esperienza di gioco rispetto ad un tradizionale monitor.

Per ora non si conoscono il prezzo finale e la data di disponibilità del nuovo monitor di Samsung. Sappiamo solo che il produttore coreano porterà il nuovo monitor CH711 al CES 2017 di Las Vegas insieme ai modelli GFG70 e CF791, altri due monitor curvi Quantum Dot.