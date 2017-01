Stefano Bettarini parte per l’Isola da single

Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, che doveva fornirgli l’occasione per il rilancio, nel dorato mondo nello spettacolo, ma che gli è costato qualche querela dalle sue ex conquiste che ha elencato in una chiacchieratissima “lista della spesa”, a Stefano Bettarini è stata concessa una nuova opportunità, e stavolta ha intenzione di fare le cose per bene.

Come ufficializzato solo qualche giorno fa, Stefano Bettarini sarà il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi, e dall’Honduras seguirà i naufraghi che si contenderanno la vittoria del reality targato Magnolia.

Al settimanale “Chi” l’ex calciatore, si confessa dopo l’esperienza al GFV: “Grazie a Ilary Blasi e ad Alfonso Signorini che mi hanno dato modo di fare un viaggio dentro di me.. Ho sbagliato, ho pagato e ho imparato la lezione…”.

Bettarini commenta anche le polemiche seguite alla sua nomina, soprattutto l’opposizione della conduttrice Alessia Marcuzzi: “Il giorno successivo al mio provino, viene diffusa sui social la notizia che Alessia Marcuzzi non mi vuole. Io non ascolto e non rispondo a nessuno. Mi è bastato un aperitivo con Alessia per chiarire le cose. I social spesso non fanno che alimentare falsità e odio, anche quando si parla di argomenti leggeri”.

Impossibile non affrontare l’argomento ‘vita privata’, dinanzi a Bettarini, che ha rilasciato parole al miele nei confronti dell’ex moglie: «Non l’ho ancora sentita, ma è tutto ok. Simona ha il suo percorso televisivo felice. Le auguro il meglio. So che anche lei, per me, vorrebbe il meglio».

Infine confessa di non essere legato a nessuna: “Sono single. Il GFVip doveva essere una lezione per me e lo è stata. Per molto tempo non mi sono avvicinato a una donna. Il trauma post reality, per un errore mio, ha lasciato il segno umanamente e psicologicamente”.