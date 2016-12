Tina Cipollari: il futuro potrebbe riservare sorprese!

Diciamocelo chiaramente: tutta la sua fama e il suo successo, Tina Cipollari lo deve a Maria De Filippi che, da una delle prime troniste del programma, l’ha trasformata nella vamp che è oggi, richiesta in numerosi programmi e show, sia Rai che Mediaset.

Dopo l’esperienza di Pechino Express, Tina infatti è stata ospite fissa di Selfie, programma condotto da Simona Ventura, e a quanto pare sarebbero molti anche i progetti futuri.

Novella 2000, ad esempio, ha annunciato che presto sarebbe diventata la futura naufraga dell’Isola dei Famosi, lasciando momentaneamente il posto da opinionista negli studi Mediaset. Sarà vero?

Nel caso Tina dovesse abbandonare Uomini e Donne di certo il programma ne risentirebbe e Maria De Filippi sarebbe costretta a individuare un personaggio altrettanto forte da inserire nel reality.

Quel che è certo però è che, almeno per gennaio, rivedremo Tina al suo solito posto. In queste ore infatti ci sono state le registrazioni del trono over, e non solo la Vamp è stata presente, ma si è mostrata più agguerrita che mai contro colei che ormai è diventata la sua acerrima nemica, Gemma Galgani.