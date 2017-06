Uomini e Donne trono over Gemma lancia frecciate a Giorgio

Uomini e Donne è finito ma ancora ci sono gossip che ruotano intorno ad alcuni personaggi del programma.

Il trono over è il più seguito ed è per questo ci sono sempre notizie intriganti su dame e cavalieri. E indovinate un po’ chi ha smosso la curiosità dei telespettatori? Gemma e Giorgio al solito.

Questa volta Gemma avrebbe dato delle frecciatine a Giorgio anche se la storia con Marco va a gonfie vele e si parla anche che la coppia sia andata più a fondo nel loro rapporto. Proprio Gemma che, dopo Giorgio sembrava non avere più un obiettivo, eccola di nuovo innamorata persa di Marco Firpo un uomo che è riuscita ad entrare nel suo cuore e a farle riprovare sensazioni bellissime.

Le frecciatine che Gemma ha lanciato Giorgio, l’uomo che ora lo vede solo come un nemico, sono state al vetriolo. La donna ha dichiarato che per lei ormai Giorgio gli è totalmente indifferente e che Marco è di gran lunga migliore di lui. Come reagirà il cavaliere a queste dichiarazioni non proprio carine sul suo conto?

Non ci resta che attendere la replica dell’uomo che sicuramente arriverà a breve.