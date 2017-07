Alessandro Canino sbaraglia le Lollipop a “The Winner is”

Ieri sera è andata in onda, con un ottimo risultato in termini di share, la terza puntata di “The Winner is”, show condotto con maestria da un Gerry Scotti che non sbaglia mai un colpo.

Anche nella terza puntata otto aspiranti cantanti si sono sfidati in scontri diretti cantando dal vivo, canzoni di grande successo.

A presentarsi di fronte ai giurati della trasmissione e al pubblico da casa hanno spiccato due vecchie glorie: Alessandro Canino e le Lollipop. Si tratta di personaggi che hanno potuto contare su una fortissima esplosione di fama a inizio carriera, popolarità che si è spenta gradualmente fino a far scendere l’oblio su di loro.

Canino oggi ha 43 anni ed è tornato nel programma condotto da Gerry Scotti per avere una rivincita. Dopo il successo ottenuto circa venti anni fa con la canzone “Brutta” che, presentata al Festival di Sanremo 1992, è diventata una delle più conosciute nel tempo, Canino è stato abbandonato dai discografici che non hanno più creduto in lui. Da qui la volontà di Alessandro, nato e cresciuto a Firenze, di voler tornare ad occuparsi di musica.

“I produttori mi hanno abbandonato perché molto probabilmente non credevano in me. Non ho mai capito perché non c’è stato posto per me” ha confidato Alessandro.

Oltre al suo cavallo di battaglia ha mostrato doti di interprete con brani celebri come “Adesso tu” di Eros Ramazzotti e “Diavolo in me” di Zucchero.

A The Winner Is Canino ha prima battuto le Lollipop per poi vincere altre manche della serata e arrivare dritto dritto in finale.

Proprio le Lollipop sono state le altre grandi protagoniste, molto attese, della serata. Per i pochi che non le conoscono, le Lollipop sono un gruppo musicale al femminile nato nel 2001 all’interno del programma televisivo Popstars, durante il quale vennero selezionate cinque ragazze.

Le cinque ragazze che spopolarono all’epoca grazie anche ad un singolo molto forte dal titolo “Down Down Down” sono ritornate ad esibirsi sul palco di Canale5 ma questa volta erano solamente in tre.

In origine il gruppo venne formato da Marta Falcone, Dominique Fidanza, Marcella Ovani, Veronica Rubino e Roberta Ruiu dopo il successo iniziale decisero però di sciogliersi già nel 2005, poi successivamente nel 2013 hanno annunciato la loro reunion alla quale non prese parte Dominique Fidanza e questa volta sul palco di The Winner Is oltre alla Fidanza mancava anche Roberta Ruiu.

Come abbiamo viso, il trio ha però perso la sfida diretta contro Alessandro Canino, ed hanno deciso, ancor prima di conoscere il verdetto del pubblico, di ritirarsi dalla gara accettando i diecimila euro.

È stata Marcella a spiegare la motivazione che le ha spinte a desistere: “A noi bastava questo, esibirci di nuovo. Alessandro è un ottimo avversario”.