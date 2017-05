Panorama e gruppo Pam

Gli ipermercati Panorama si sono rapidamente diffusi sul territorio, non tutti sanno però che quando entriamo in un centro Panorama, stiamo di fatto acquistando da Pam, l’azienda che sta dietro a questi grandi centri commerciali.

Pam nasce nel lontano 1958 con il primo supermercato situato a Padova, in Veneto. Probabilmente nemmeno i fondatori immaginavano che in pochi decenni il successo dell’azienda la portasse a diffondersi in tutto il paese raggiungendo ben 647 punti vendita.

Pam è una vera storia familiare, la peculiarità è che l’intero capitale aziendale è ancora nelle mani delle due famiglie fondatrici.

L’origine dei supermercati Panorama affonda le sue radici nei primi anni 80, quando il gruppo Pam operava nel settore dei piccoli market locali. La strada per arrivare al giorno d’oggi però è davvero lunga e fatta di mosse intelligenti e di diversificazione di mercato che hanno permesso al gruppo di mantenersi saldo in tutta la storia della Repubblica e del dopo guerra.

I primi anni

Dopo i primi anni, il primo evento davvero importante è quello del 1984, quando Pam costituisce una Joint Venture col gruppo Selefin, nascono così i supermercati a marchio “Panorama” e “Mongolfiera”, stiamo parlando dei primi grandi supermercati in Italia, strutture destinate a diffondersi su tutto il territorio negli anni a venire.

Il primo Panorama viene aperto nella città di Marghera, è solo nel 1992 che un ipermercato Panorama viene aperto nella capitale, Roma.

Il gruppo Pam continua la sua espansione per numerosi anni aprendo punti vendita in giro per l’Italia tra hyperstore e normali supermercati.

Il gruppo da sempre cerca di mantenere una sua identità in un sistema dove si trovano moltissimi competitori come Carrefour, Esselunga, Conad e tanti altri.

Caratteristica del gruppo Pam è l’attenzione in particolare alla componente da supermercato classico, di conseguenza prima necessità, alimenti, e prodotti del territorio vengono spinti dal gruppo che evita di dedicarsi troppo a prodotti accessori come fanno invece le aziende concorrenti.

Pam, come ormai ogni gruppo, offre alla sua clientela una scelta variegata e mette in piedi periodicamente sconti e promozioni uniche che possono essere seguite attraverso i canali ufficiali e i volantini.

Le offerte Panorama, spaziano tra prodotti culinari di vario genere, ingredienti, verdure e carni di ogni tipo. Grazie ai comodi volantini è possibile ogni mese effettuare gli acquisti più convenienti e approfittare delle offerte che si trovano.

Quella di Pam è una storia in continuo sviluppo, di sicuro di strada dal primo supermercato ne è stata fatta molta.