By Angela Sorrentino

Amici, cambio di regolamento in vista della finale

Ormai manca veramente poco: questo sabato andrà in onda l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi e verrà decretato il vincitore di questa edizione che certamente rimarrà negli annali per la furente reazione dell’ex giudice Morgan, che prima di abbandonare i ragazzi al loro destino se l’è presa con la padrona di casa e con la produzione tutta.

Come tutti sappiamo, in finale sono arrivati in quattro: Andreas Muller, Federica Carta, Ricarco Marcuzzo e Sebastian Melo Taveira.

La finale di Amici, come negli scorsi anni, sarà in diretta e sarà il pubblico a decretare il vincitore del programma.

Per l’occasione, a sorpresa, il regolamento è però cambiato.

La De Filippi quest’anno ha voluto dare una grossa mano alla categoria del ballo, che per ragioni sia discografiche che televisive nella storia del talent è sempre stata un po’ oscurata dai cantanti: in 15 edizioni solo 2 volte è stato un ballerino ad ottenere la vittoria assoluta, e la creazione del circuito ‘danza’ per eleggere il migliore della categoria è sempre parso un po’ un premio di consolazione.

Quest’anno quindi è stato deciso che a disputare la finalissima dovranno essere per forza un cantante e un ballerino.

La manche finale sarà articolata in due fasi. Nella prima, i quattro finalisti si sfideranno in una serie di prove. Il televoto verrà aperto subito e alla fine della prima parte della gara verranno decretati i due super finalisti che hanno ricevuto più voti dal pubblico: uno della categoria ballo e uno della categoria canto.

Se dovessero ricevere più voti o due cantanti o due ballerini, passerà alla seconda fase della gara solo il cantante o il ballerino più votato e poi l’allievo dell’altra categoria che ha ricevuto più voti.

Si potrà votare con il classico televoto telefonico al numero 4770002 dal momento in cui verrà aperto in trasmissione attraverso tutte le principali compagnie telefoniche (TIM, Wind, Tre, Vodafone) e Poste Mobile. Bisogna inviare un sms con indicato il codice del concorrente preferito. Si può esprimere un massimo di 50 voti.

Registrandosi al sito Wittytv.it sarà possibile votare, se registrati al sito, il concorrente preferito navigando sul sito e cercando la sezione televoto per Amici. Anche per questa opzione sono disponibili un massimo di 50 voti ed è una modalità gratuita, quindi basta avere una connessione Internet attiva.

Il terzo metodo è tramite l’App Mediaset Fan. Scaricate l’app sul vostro dispositivo, accedete con l’account Mediaset.it e potrete votare nella sezione dedicata (sempre se avere una connessione disponibile) fino a 50 volte.

In studio, infine, sarà presente una giuria formata da giornalisti di agenzie, carta stampata e siti web: ad essa spetterà il compito di conferire il premio della critica.