Anna Tatangelo la crisi con Gigi la fa dimagrire

In questi giorni si parla della crisi che stanno vivendo Anna Tatangelo e il suo compagno Gigi D’Alessio. Una crisi ufficializzata da entrambi le parti con un post pubblicato sui loro profili Facebook qualche giorno fa.

Dalle ultime foto pubblicate della cantante di Sorta, Anna appare molto dimagrita ma nonostante qualche chilo in meno è sempre in gran forma e mette in mostra un fisico da dieci e lode. Uno degli ultimi scatti pubblicati la vede sfoggiare un micro bikini e una perfetta abbronzatura. In tanti hanno quindi pensato che lei si stia consolando sotto il sole della Sardegna, notizia che ha smentito la diretta interessata che ha fatto saper che la fotografia è della scorsa estate e lei non è in vacanza ma a Roma impegnata con il suo nuovo disco. Anna scrive: “Al mare in Sardegna. Eh no!!! A Roma col caldo preparando il nuovo disco! Scoop di cosa??“.

Anche Gigi non è in vacanza ma impegnato nella preparazione delle sue prossime tappe, del tour “Gigi D’Alessio Live Tour”. Il cantautore napoletano sarà il giorno 8 e 9 agosto in Puglia, precisamente a Terlizzi e a Castellaneta Grotte. Una decina di gironi di pausa e il 19 agosto si esibirà a Paestum.

Intanto i fan della coppia aspettano notizie sulla loro storia d’amore e in rete “fioccano” le varie ipotesi su questa crisi che stanno vivendo dopo oltre dieci anni d’amore.