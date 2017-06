Ansia da esame di maturità, i 7 consigli della psicoterapeuta

By Eleonora Gitto

Più gli esami di maturità si avvicinano e più l’ansia cresce, ma un modo per sconfiggerla o almeno tenerla sotto controllo: ecco i 7 consigli della psicoterapeuta Paola Vinciguerra.

Il 21 giugno è davvero vicino ed è quasi certo che gli oltre 500 mila studenti che dovranno sostenere la fatidica prova, sono attanagliati dall’ansia.

E questo è problema non da poco se si pensa che più l’ansia aumenta, più le prestazioni intellettuali si affievoliscono.

L’ansia può ostacolare la concentrazione e la memoria peggiorando in modo considerevole la performance dello studente.

Non sono rari i casi in cui l’ansia da esame ha rovinato quella che poteva essere una brillante carriera scolastica di un ragazzo dotato intellettualmente ma fragile emotivamente.

Non bisogna però fare l’errore di pensare che ansia da esame possa colpire solo i soggetti più fragili.

Purtroppo questo, e ci siamo passati un po’ tutti, è un disturbo che non risparmia nessuno, nemmeno gli studenti più coscienziosi e preparati.

Anzi non sono rari i casi in cui sono proprio i più preparati a farsi prendere dal panico al momento dell’esame. Non a caso l’ansia da esame è considerata un tipo particolare di ansia da prestazione.

Bene ha fatto dunque la dottoressa Vinciguerra, Presidente di Eurodap, Associazione Europea Disturbi da attacchi di Panico, a fornire qualche utile consiglio a questi ragazzi, vediamo quali sono.