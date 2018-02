Sono molte le cose che accadranno nella soap Beautiful nel corso delle puntate che stanno andando in onda in America ma la più sorprendente riguarda uno dei personaggi più amati e odiati dai molti fan della soap. Infatti non tornerà sugli schermi ma sentiremo la voce di Stephanie Forrester: infatti il quadro affisso nella sala della villa si rivolgerà a Brooke.

Li dove c’era affisso il quadro di Quinn ben presto verrà spodestato da quello della matriarca Forrester. Ma scopriamo insieme che cosa dirà alla sua nemica, poi divenuta migliore amica Brooke. Noi ora stiamo vedendo una Brooke separata da Ridge dopo che ha saputo il tradimento del suo compagno con Quinn.

Anticipazioni americane Beautiful: il ritorno di Stephanie

Ma ben presto i due torneranno insieme perché il loro amore è troppo forte e convoleranno a nozze. ovviamente le nozze avverranno a casa Forrester e Brooke, nel corso della festa udirà una voce provenire proprio dal quadro dove è ritratta l’imponente Stephanie Forrester. Non vedremo l’attrice Susan Flannery ma sentiremo la sua voce che si congratulerà con Brooke e si raccomanda che suo figlio sia felice e che il suo quadro non venga più tolto.

Un’altra anticipazione ma che tuttora non è stata ancora ufficializzata è l’addio della famiglia Spectra che potrebbe a breve lasciare la soap. Infatti il membro più attivo al momento è Sally che però ben presto rimarrà anche senza il suo bel Thomas perché l’attore ha dichiarato poco tempo fa che andrà via dalla soap che lo ha reso famoso.

Sally nelle puntate americane però punterà su un altro uomo: si tratta di Liam Spencer che verrà conteso da ben tre donne. Il rientro di Hope desterà qualche altro problema per Steffy?

Hope sembra non avere mire su Liam al momento ma con Beautiful tutto è possibile. Insomma per Liam si prospetta un periodo ricco di donne pronte a tutto per lui: chi sceglierà?