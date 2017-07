Anticipazioni americane Beautiful: Sheila e Eric insieme?

By Federica Franco

Grandi colpi di scena attenderanno i tanti fan della soap americana Beautiful e principalmente riguarderà il trio Sheila-Quinn-Eric. Infatti sembra che le trame siano elettrizzanti al riguardo: Sheila riuscirà a conquistare il cuore di Eric e soprattuto è davvero diventata una donna sana di mente e sicura di sé?

La soap che tutti i giorni totalizza più di 3 milioni di telespettatori con uno share del 22% avrà in serbo molte sorprese: i riflettori saranno puntati su un triangolo davvero pericoloso: infatti tornerà la perfida e instabile Sheila Carter che vorrà riprendersi a tutti i costi Eric.

Ovviamente non sarà tutto semplice perché dovrà vedersela con l’attuale moglie Quinn, un’altra donna pronta a tutto per difendere il suo matrimonio anche se la sua coscienza non è proprio a posto visto che ha tradito il marito con il figlio di quest’ultimo, Ridge.

A dire tutta la verità a Eric ci penserà proprio Sheila: in questo modo potrebbe avere un’opportunità con il patriarca della Forrester. Eric la prenderà male tanto che caccerà via Quinn per poi scomparire anche lui. Che fine avrà fatto? E Sheila c’entrerà qualcosa con la sparizione dell’uomo?