By Federica Franco

Trono over Uomini e Donne Gemma e Marco sposi?

C’è profumo di fiori d’arancio per una coppia che ha partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne: si tratta di Marco Firpo e Gemma Galgani che stanno passando le vacanze insieme e che non nascondono la loro felicità finalmente conquistata.

Sono talmente tanto felici che quotidianamente postano video e foto dove è visibile la loro tranquillità e serenità per questo rapporto che per ora non mostra ombre.

Sembra che i due abbiano deciso di convolare a nozze anche se non c’è ancora nulla di definitivo e concreto.

Stasera potrete vedere l’intervista dove è protagonista proprio la Galgani nella trasmissione Estate che andrà in onda in seconda serata su Canale 5. Alcune risposte che ha dato Gemma fanno pensare seriamente che i due potrebbero anche convolare a nozze visto che la loro relazione è diventata seria.

La Galgani ha ribattuto che comunque una domanda così importante doveva essere fatta a Marco, visto che per lei non ci sarebbero problemi.

Ora non ci resta che attendere la risposta di Marco che sicuramente non deluderà i molti fan della coppia che già li vedono accasati.