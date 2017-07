Anticipazioni Il segreto: in arrivo l’erede di Olmo Mesia

Ben presto nella soap Il segreto si tornerà a parlare di uno dei personaggi più cattivi: si tratta di Olmo Mesia che ha distrutto alcuni personaggi della telenovela.

Olmo potrebbe anche “ricomparire” somigliando ad un altro uomo misterioso, Aquilino, che verrà a Puente Viejo per portare un po’ di scompiglio tra i vari personaggi.

Accadranno anche altre cose nella soap ovviamente a partire dai Dos Casas che andranno in rovina. Hernando capirà di essere finito in una situazione economica molto seria: suo figlio Damian tornerà e avrà in mente ovviamente la vendetta nei confronti dei Dos Casas. Non riuscirà ad uccidere nessuno ma farà cadere la famiglia in miseria. Ovviamente questa cosa avrà reazioni a catena negative:

Hernando sarà costretto a confidare a Camila che la loro situazione finanziaria sta andando in rovina. Dopo questo fatto entrerà nel vivo Aquilino: l’uomo dirà a tutti di essere un imprenditore disposto ad aiutare la famiglia Dos Casas.

In realtà Aquilino è un uomo senza scrupoli giunto in paese solamente per seminare altri guai. Che sia proprio il degno erede di Olmo Mesia?