Franco Di Mare, matrimonio finito per una giovane barista?

Si sa che nel mondo dello spettacolo sono veramente pochissimi, da contare sulle dita di una mano, gli amori duraturi e le relazioni lunghe e felici, che riescono a resistere alle “tentazioni” che in certi ambienti non mancano mai, ma la notizia che sta circolando in queste ore lascia decisamente di stucco, soprattutto per il protagonista che non ha mai dato modo di pensare che fosse uno incline ai colpi di testa.

L’uomo in questione è il popolare giornalista e conduttore di “Uno Mattina”, Franco Di Mare, che stando alle indiscrezioni pubblicate dal giornalista Albero Dandolo del settimanale di gossip “Oggi”, avrebbe non solo lasciato la moglie Alessandra – e la figlia Stella – ma sarebbe già andato a convivere con la nuova fidanzata, Giulia, di 24 anni, barista della sede Rai di Saxa Rubra.

“Anvedi te! A Uno Mattina ci danno dentro come se non vi fosse un domani! Il super cattolico Francuzzo Di Mare (62 anni) ha infatti lasciato la moglie e se ne è andato a convivere con Giulia (24 anni), bombastica barista di Saxa Rubra. Per saperne di più comprate Oggi in edicola! #copularefabene #oggi #chiammatabergoglio”, scrive Dandolo sul suo profilo Facebook.

Ricordiamo che D Mare è , fino a prova contraria, sposato con Alessandra ed è padre di Stella, la piccola adottata nei giorni della guerra in Jugoslavia dopo l’esperienza da inviato. Stella ora ha 25 anni, un anno in più della nuova presunta fidanzata del papà.

Il diretto interessato non ha ancora commentato i rumors: da sempre, del resto, vive con grande discrezione la sua vita privata.

Ad oggi quel che è certo è la carriera che continua a gonfie vele: Franco viene da una stagione vincente di Uno Mattina dal punto di vista degli ascolti ma anche difficile da gestire perché il conduttore assieme a Francesca Faldini si è ritrovato più volte a dover raccontare in diretta fatti che nessuno vorrebbe narrare, dal terremoto del centro Italia, con le scosse arrivate anche negli studi televisivi di Roma in diretta, agli attentati che hanno sconvolti negli ultimi mesi il mondo.

Tornerà naturalmente anche dal prossimo settembre, ma al suo fianco ci sarà Benedetta Rinaldi.