Nel programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne non mancano certo i colpi di scena e le litigate soprattutto quando si parla del trono over. I telespettatori sono molto curiosi sempre sulle varie storie sentimentali di Gemma Galgani sempre più ingarbugliate. Vi ricordiamo che Uomini e Donne va in onda dal lunedì al venerdì su canale 5.

Il trono over al momento è quello che riscuote più successo rispetto a quello classico. Come detto prima, Gemma Galgani è la dama che sta riscuotendo più simpatie dal pubblico forse perché colpisce per la sua sfortuna in amore. Infatti dopo Giorgio Manetti la donna non è riuscita più a trovare quell’amore intenso e forte.

Anticipazioni Uomini e Donne trono over novità per Gemma

Intanto in queste puntate stiamo vedendo Gemma e Guido che stanno continuando a vivere la loro storia d’amore. Grazie a Gemma Uomini e Donne è riuscita ad avere uno share pari al 20%. La Galgani ha preferito troncare così con Riccardo per poter continuare a frequentare Guido, anche se l’uomo sembra essere molto preso dal suo lavoro. Qualcosa comunque sta bollendo in pentola e lascerà sicuramente piacevolmente stupiti i telespettatori.

E chi coinvolgerà? Ovviamente Gemma e Giorgio la coppia che ha emozionato gran parte del pubblico: i due infatti dopo il classico ballo che ormai è un rito si baceranno a stampo. Il desiderio dei fan della coppia è che ovviamente ritornino insieme coronando così un sogno d’amore che da molti anni sta tenendo banco nel programma. Infatti è la storia più duratura e alla quale non sembra esserci una fine. E chissà se questo bacio possa essere un campanellino per entrambi. Gemma è sicuramente ancora innamorata e i sguardi che si lanciano di tanto in tanto hanno convinto anche Barbara Cappi, che è in studio per presentare il suo libro. La donna è quasi certa che tra i due l’amore non è svanito affatto.

La protagonista del suo libro non a caso somiglia proprio a Gemma: una donna pronta a tutto pur di tutelare e proteggere il suo più grande amore. Ora la curiosità crescerà sempre di più: Gemma e Giorgio potranno ritornare insieme? Oppure un nuovo colpo di scena è dietro l’angolo pronto ad abbattersi sulla coppia?