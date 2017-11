Il segreto anticipazioni spagnole: la morte di Candela

Il segreto continua a macinare ascolti e lo fa con le molte tragedie e i molti colpi di scena che ogni giorno accadono nella soap. A Puente Viejo sono davvero pochi gli eventi che ci fanno gioire: in Spagna infatti stanno andando in onda le puntate in cui Candela purtroppo perderà la vita. Ma non accadrà solo questo: sono molti i colpi di scena che alimenteranno i fan della soap.

Purtroppo per Severo non ci saranno giorni molto sereni: infatti perderà la moglie Candela in una maniera a dir poco tragica. Ma scopriamo insieme che cosa accadrà ne Il segreto. Dopo aver perso la sorella Sol, Severo dovrà affrontare un nuovo dolore: la moglie Candela morirà nell’intento di salvare la vita al piccolo Carmelito. Il suo atto di coraggio paralizzerà tutto il paese e soprattutto il marito Severo che non riuscirà ad accettare la sua morte.

Anticipazioni spagnole Il segreto: la scomparsa di Carmelito e la morte di Candela

Il piccolo Carmelito verrà rapito e portato lontano scatenando una serie di eventi che porteranno così alala morte di uno dei protagonisti più amati della soap. La scomparsa del piccolo coinciderà con l’entrata in scena di Venancia, l’ex suocera di Candela. Inizieranno così una serie di indagini che purtroppo non porteranno a nulla di concreto se non a rafforzare i sospetti su Venancia.

E qui la tragedia: Candela accetterà di andare all’incontro con Venancia che nel frattempo ha pensato bene di allontanare Severo dal paese: le due si incontreranno e quest’ultima le farà una terribile minaccia. La donna gli farà credere che che ha gettato il piccolo Carmelito sui binari del treno e ovviamente Candela si getterà sui binari per poter salvare il piccolo. Purtroppo la donna non ce la farà per le troppe ferite riportate sul corpo.

Severo sarà distrutto dal dolore ma troverà una lettera scritta da Candela dove gli espone tutti i suoi dubbi su Venancia e ciò lo spingerà a cercare le risposte. Riuscirà a scoprire qualche cosa in più sulla scomparsa del piccolo? Non ci resta che seguire le nuove puntate per scoprirlo.