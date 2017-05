Asus Zenbook Pro e Flip S i convertibili per eccellenza

Se si sta pensando di acquistare un nuovo computer portatile per la prossima stagionesi potrebbe virare verso la nuova linea Asus. Presentati nella conferenza di Taiwan oggi , ASUS ha mostrato una sfilza di nuovi computer portatili e convertibili, con lo ZenBook flip S, che secondo l’azienda è “ il più sottile notebook convertibile 2-in-1 del mondo“.

Soltanto 10,9 millimetri e un peso di 1,1 kg sottili, il Flip S da 13 pollici ha certamente un ingombro ridotto rispetto ad altri portatili di dimensioni simili da come quella Apple, HP, Acer e Lenovo. Il profilo sottile, insieme alla concezione di nuovi bordi sottilissimi di visualizzazione minimi che ASUS chiama “NanoEdge,” è il chiaro riferimento al lavoro che portando avanti l’azienda.

Da Taipei, arriva il flip S, porta con se una tastiera confortevole e un touchpad ampio e molto reattivo, equipaggiato con sistema operativo Windows 10, il flip S è abbastanza leggero da farsi sollevare facilmente con una sola mano.

Per raggiungere tali dimensioni, ASUS ha dichiarato di aver lavorato ad una sorta di “ventole di raffreddamento a cristalli liquidi-polimero” che è sottile circa 0,3 millimetri per mantenere tutto il sistema fresco. D’altronde non è una grandissima novità visto che anche la Microsoft ha parlato di un sistema di raffreddamento senza ventole, a liquido, per il Surface Pro 3.

ll Flip S è equipaggiato con Windows 10 S, e si suppone possa contemplare un sensore di impronte digitali per gli accessi sicuri tramite Windows, per quanto riguarda la sezione hardware c’è un potente chip Intel Core i7 che può raggiungere velocità di 3,5 GHz Boost, davvero molto impressionante, così come un hard disk SSD da 1 TB.

Il display da 13,3 pollici è un 4K, circondato da una lunetta da 6,11 millimetri sui bordi verticali, supporto pen attivo, la pen riconosce 1024 livelli e funziona effettivamente senza intoppi di sorta. Non è chiaro però se l’azienda proporrà una penna Asus insieme al notebook. Il Flip S partirà da 1.099 dollari e dovrebbe arrivare al dettaglio nel mese di settembre. Alla manifestazione, ASUS ha presentato anche il nuovo ZenBook Pro da 1.299 dollari e il ZenBook 3 Deluxe , che avrà un costo di 1.199 dollari.