Barbara D’Urso hot alle Baleari: a Milano un nuovo amore?

La neo sessantenne Barbara D’Urso, dopo una lunghissima stagione televisiva che non le ha certo lesinato soddisfazioni, si sta concedendo delle meritatissime vacanze rilassanti, prima di ritornare in onda, quotidianamente, già a partire dal prossimo settembre, coi suoi Pomeriggio 5 e Domenica Live.

La sua estate 2017 si intensifica tra Ibiza e Formentera: la conduttrice cerca di rilassarsi al mare in compagnia di parenti e amici ma non riesce a distaccarsi dai social e a pubblicare fotografie della sua bollente estate.

Nelle scorse ore, ad esempio, una foto di Barbara al mare senza costume ha fatto il boom di like su Instagram, superando i 12 mila, ma i commenti non sono stati tutti positivi però.

C’è chi ha apprezzato la conduttrice per aver mostrato una foto al naturale mentre altri hanno trovato ridicola questa foto e hanno evidenziato oltre alla sua procace prosperità del seno anche le rughe intorno alla bocca che in televisione non si vedono.

Ma a quanto pare, nell’estate di Barbara, ci potrebbe essere anche spazio per l’amore: secondo gossip sempre più insistenti, ci potrebbe essere una nuova e approfondita conoscenza tra la conduttrice e Raffaele Brauzzi, che non solo è un professionista di ristrutturazione di interni , ma è anche lui un personaggio tv in quanto l’abbiamo visto accanto a Paola Marella su Real Time in Vendo casa disperatamente.

Nello specifico, i due sono stati paparazzati da Novella 2000 qualche giorno prima che Barbara partisse per le Baleari, precisamente a Ibiza, dove appunto abbiamo visto sta ora trascorrendo l’estate insieme a tanti altri vip italiani.

Né dall’architetto né da D’Urso sono arrivate smentite, almeno per ora: sarà amore o semplicemente i due si sono visti per motivi lavorativi, dal momento che lui starebbe ristrutturando la casa della conduttrice a Milano?