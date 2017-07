By Eleonora Gitto

Vaccini obbligatori, Pesaro scende in piazza contro il decreto

A Pesaro manifestazione contro i vaccini obbligatori: il Medioevo scende in piazza.

Verosimilmente erano fra gli ottomila e i diecimila, anche se, come il solito, gli organizzatori tendono a quadruplicare e quintuplicare le cifre.

Dicono che sono arrivati da tutta Italia con la loro maglietta arancione, al Parco Miralfiore di Pesaro. L’incontro e l’iniziativa si chiamano Freevax, vaccini liberi.

Qualcuno gridava in maniera scomposta libertà, non avendo, crediamo, la benché minima idea di cosa sia la libertà.

Come se si potesse identificare la possibilità di non vaccinarsi con la libertà stessa.

Ma nelle manifestazioni, si sa, se ne sentono di tutti i colori, e più che a ragionare si tende ad applaudire, a sostenere, a far prevalere la parte umorale rispetto a quella della logica.

Tanti genitori con i figli in braccio, sfiorando il patetico, come se i loro poveri bambini fossero costretti a chissà quale mostruosità sui loro corpi, e come se i genitori fossero privati di chissà quale sacrosanto diritto di decidere.

L’evento è stato organizzato l’8 luglio dal Comitato Salute e Diritti di Pesaro, Colors Radio, Il Sentiero di Nicola, Auret, Comilva, Corvelva, Rap Hpv, Vaccinare Informati, Condav.

Tutte sigle non propriamente conosciutissime. Con la presenza di qualche genitore che ha dato voce alla propria protesta direttamente dal palco, poiché il proprio figlio si sarebbe ammalato anche a causa dei vaccini.

Ma fra i relatori c’è anche chi ha strizzato l’occhio al Movimento 5 Stelle e alla Lega, che notoriamente non sono proprio d’accordo con la linea del Ministero della Salute.

Tutto bene. “Libero fischio in libera piazza” diceva Sandro Pertini. Ma il problema vero è: chi vogliamo tutelare con l’obbligatorietà dei vaccini? La singola persona o la salute pubblica, che è un concetto diverso?

Perché curare un bambino o una persona adulta da una malattia è una cosa; prevenire la diffusione di una malattia è concetto ben diverso: è un concetto che riguarda potenzialmente la salute di tutti, specialmente coloro che sono più deboli e a rischio. E’ il Medioevo che scende in piazza.

Per cui non è solo Beppe Grillo, che ha sollevato la questione e che comunque ha grosse responsabilità in materia.

Sono tutti quei genitori che hanno deciso di non vaccinare i propri figli con vaccini resi obbligatori dalla legge, che rischiano.

E non si tratta solo di non veder ammessi i propri figli a scuola o di pagare una multa salata.

Si tratta di prendersi la responsabilità di aver cagionato, ove acclarato, la diffusione e la trasmissione di determinate malattie.

Magari colpendo quelle persone che, a causa di condizioni di salute già precarie, non riescono a difendersi. La qual cosa è grave e può implicare anche responsabilità di tipo penale.

