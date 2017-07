Temptation Island, Ruben e Francesca sono ancora una coppia?

A Temptation Island le coppie in gara all’inizio erano sei, e dopo una sola settimana sono rimaste in 5, con l’unica coppia nota, quella formata da Riccardo e Camilla, che hanno subito deciso di tornarsene a casa, insieme.

Ma forse la coppia che più catalizza le attenzioni del pubblico probabilmente è quella formata da Ruben e Francesca.

La storia d’amore tra Ruben e Francesca non è passata per niente inosservata in primis per il comportamento del tutto inaspettato della ragazza, che da quando è entrata nel villaggio delle tentazioni non ha fatto altro che sparlare del suo fidanzato.

Se è vero che, anche nelle scorse edizioni, tutte le coppie hanno dovuto affrontare problematiche più o meno serie a fondamento delle loro storie d’amore, mai nessuno si era mostrato così sfacciatamente disinteressato alla sua metà come sta facendo Francesco, che fin da subito ha dipinto il suo lui più come un animale domestico che come un compagno di vita.

“Non mi regala emozioni, Vorrei che fosse diverso, Non mi ci vedo a passare una vita con lui, mi viene l’ansia solo a pensarci”, ha dichiarato candidamente lei. Ma la frase che certamente ha colpito di più i telespettatori e che è già entrata con forza sui social è: “Non voglio passare per una polla che sta con un pollo”.

Ma a stupire è anche la reazione di Ruben: dinanzi alle fortissime dichiarazioni della compagna, si ci aspettava che il ragazzo si desse quantomeno da fare con le single tentatrici del suo villaggio, per farla ingelosire, ma le cose sono andate in maniera completamente diversa.

Il ragazzo, infatti, ha avuto pochi contatti con le ragazze single del programma e sta preferendo fare quest’esperienza da solo, riflettendo su quello che sta succedendo con la sua fidanzata.

Come tutti sappiamo le registrazioni sono già finite, anche se domani andrà in onda soltanto la terza puntata, ma le anticipazioni dei ben informati ci dicono che, contro tutti i pronostici, i due avrebbero alla fine lasciato il programma assieme.

La prova regina, come scrive il Tempo, sarebbe “un like che Francesca ha messo a un video postato da Ruben e tratto dall’ultimo falò andato in onda, commentato dal compagno d’avventura Nicola Panico che gli ha detto: ‘Sei un uomo con le palle'”.

Ruben e Francesca, inoltre, come svela il Vicolo delle News, sono stati avvistati insieme in un bar del bergamasco. I due, dunque, stanno ancora insieme o sono rimasti semplicemente amici?