Beautiful anticipazioni: il ritorno di un altro personaggio

Come ben sapete se avete letto i post precedenti, a breve farà di nuovo il suo ingesso nella soap Sheila Carter, l’incubo della famiglia Forrester.

Ma non sarà la sola a far rientro nella soap: infatti un altro personaggio sta per tornare e si tratta del dottor James Warwick.

Sheila riuscirà ad entrare piano piano nella vita di Eric costringendo Quinn e Ridge ad assumersi le proprie colpe. Infatti i due si sono baciati e lo diranno ad Eric che si infurierà e si sentirà tradito dalla moglie e dal figliastro. E James che ruolo avrà in tutto ciò? In pratica l’uomo verrà chiamato da Eric proprio per constatare lo stato di salute mentale di Sheila, visto i suoi precedenti.

Ian Buchanan, l’attore che impersonerà James, farà il suo ingresso nella soap intorno a metà agosto. Tutto quello che sappiamo è che le sua partecipazione non durerà molto. L’attore, durante l’intervista, non ha detto molto circa lo svolgersi della situazione. Sappiamo solo che ciò che ne verrà fuori sicuramente non sarà positivo tanto che potrebbe far nascere un nuovo triangolo amoroso visto che James è stato sposato in precedenza con Sheila.