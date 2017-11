Beautiful news: Thorne cambierà volto

Grandi notizie che riguarderanno uno dei protagonisti di Beautiful anche se messo all’ombra il più delle volte dal fratello Ridge. Stiamo parlando di Thorne Forrester che dopo 20 anni cambierà di nuovo volto.

L’attore che prenderà il posto di Winsor Harmon sarà il giovane e bello Ingo Rademacher, di origini tedesco-australiane. I fan della soap non riescono a spiegarsi il perché di questo cambio: ormai si erano abituati a Winsor e ora dovranno abituarsi ad un nuovo volto.

Non è la prima volta che Thorne cambia interprete: il primo fu Clayton Norcross sostituito dopo 2 anni da Jeff Trachta, protagonista di una delle più belle storie d’amore di Beautiful quella di Thorne e Macy che hanno dovuto affrontare molti problemi per stare insieme visto che la donna era la figlia di Sally Spectra acerrima nemica del clan Forrester.

Dopo Trachta è arrivato Winsor Harmon che è stato per 20 anni nella soap. Ancora non si sa però che ruolo avrà in Beautiful: dopo la morte della figlia infatti era scomparso un po’ dalle scene. Vedremo che cosa avrà in serbo la soap per questo nuovo attore: nuove avventure amorose? Nuovi spunti per diventare finalmente qualcuno all’interno della Forrester?