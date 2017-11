E’ arrivata la felicità 2: presto su Rai 1

La seconda stagione di E’arrivata la felicità sta arrivando su Rai 1: infatti sono terminate le riprese anche se ancora non c’è una data sicura. Il termine delle riprese è stato annunciato tramite social da Giorgia e Greta Berti e Francesco Mura e Andrea Lintozzi Senneca.

Ma dove eravamo rimasti? Angelica lascia Vittorio sull’altare per scappare con Orlando. Purtroppo quest’ultimo ha un sospetto enorme: teme che il figlio che aspetta Angelica sia di Vittorio ed è così che l’uomo torna con la sua ex moglie Claudia interpretata da Caterina Murino.

Orlando però capisce che è ancora innamorato di Angelica e perciò ritornerà insieme a lei: ed è così la la famiglia numerosa va a vivere nella villa progettata per Angelica e Vittorio. La gemella Laura si innamora di Umberto il figlio più grande di Orlando. I due finiscono per mettersi insieme.

Bea invece perde la testa per Marco ma purtroppo il ragazzo sembra che non sia interessato a lei. Quando però Bea riesce a conquistarlo le cose non andranno esattamente come pensava lei e lo lascia. Questo è ciò che era successo nella prima stagione.

Della seconda stagione sappiamo poco: Angelica Orlando e i figli avranno un incidente molto pericoloso mentre Pietro e Nunzia decideranno di mettere su famiglia.