By Federica Franco

Beautiful trame americane Steffy vs Sally Brooke verso Bill

Le anticipazioni americane della soap Beautiful saranno scoppiettanti. Ne succederanno delle belle e al centro delle storie, oltre ai Forrester, ci sarà un altro clan, i Spectra che porteranno un po’ di brio nella soap. Una delle protagoniste sarà proprio Sally la nipote della famosa “rossa”.

Thomas si innamorerà della ragazza mandando su tutte le furie la sorella Steffy: ed ecco che la ragazza si scaglierà contro di lei per salvare la propria azienda. Purtroppo Thomas per amore pugnalerà alle spalle la famiglia.

Arriverà a finanziare l’azienda nemica a discapito della propria. Ed ecco qui che la sua famiglia si accanirà contro la loro storia.

Per quanto riguarda Brooke, Ridge e Bill ci sarà un colpo di scena inaspettato. Questa volta la donna deciderà di sposare Bill e non Ridge come tutti potrebbero pensare.

Infatti assisteremo a due proposte di matrimonio: una da parte di Bill e una di Ridge. Ed ecco il colpo di scena: mentre Ridge aspetterà la donna all’altare Brooke deciderà di sposare Bill e andrà perciò da lui. Ovviamente Ridge non getterà la spugna e farà del tutto per far ritornare la sua Logan da lui.